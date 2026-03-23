Літак Air Canada з 76 пасажирами на борту після приземлення в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку зіткнувся з пожежною машиною. Інцидент стався пізно в неділю, 22 березня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зіткнення літака в аеропорту Нью-Йорка

Хоча офіційних заяв щодо кількості постраждалих або загиблих ще не було, телеканал NBC News повідомив із посиланням на джерела, що пілот і другий пілот загинули. На фотографіях з місця події видно, що передня частина літака, зокрема кабіна пілотів, відірвана, а уламки звисають з носової частини.

За даними джерел, ще двоє людей — сержант та офіцер – зазнали травм. Повідомляється, що двомоторний Bombardier CRJ-900 завершував посадку на смугу і рухався зі швидкістю близько 30 миль на годину, коли відбулося зіткнення.

Пасажирський літак вилетів із Монреаля. На борту було 72 пасажири та чотири члени екіпажу.

Запис розмови диспетчерської служби на момент аварії свідчить, що вантажівка № 1 та супровід попросили про дозвіл на перетин злітно-посадкової смуги № 4. Саме на цю смугу й мав приземлитися літак Air Canada.

Потім, ймовірно, диспетчер наказав вантажівці № 1 перетинати смугу № 4 у точці Дельта. Згодом цей же голос викрикнув: Стоп, стоп, стоп, стоп, вантажівка № 1, стоп, стоп, стоп.

Потім невідомий диспетчер сказав пілотам: Я бачу, що ви зіткнулися з транспортним засобом. Просто залишайтеся на місці. Я знаю, що ви не можете рухатися. До вас вже їдуть.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США у понеділок відправляє групу для розслідування аварії.

Ця аварія стане третьою великою катастрофою в галузі комерційної авіації на території США за останні 15 місяців. У січні 2025 року регіональний літак компанії American Airlines зіткнувся з військовим вертольотом поблизу Вашингтона, в результаті всі, хто перебував на бортах, загинули.

У листопаді вантажний літак United Parcel Service Inc. розбився і вибухнув незабаром після зльоту з Луїсвілля, штат Кентуккі.

