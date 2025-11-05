У Луїсвіллі у штаті Кентуккі, США, розбився вантажний літак UPS невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту імені Мухаммеда Алі. Внаслідок катастрофи відомо про щонайменше сімох загиблих. Ще 11 осіб дістали поранення.

Про це повідомляють CNN та ABC News.

Авіакатастрофа літака у Луїсвіллі

Після падіння вантажного літака UPS очевидці побачили величезний стовп диму та клуби полум’я. Влада закликала мешканців території поблизу аеропорту залишатися в своїх будинках. Також було видано обмеження на поїздки у радіусі 8 км.

Зараз дивляться

За словами губернатора штату Кентуккі Енді Бешера, поранення дістали щонайменше 11 осіб. Також відомо про сімох загиблих. Проте Бешер вважає, що кількість жертв збільшиться.

Мер Луїсвілля заявив, що загинули троє членів екіпажу літака. Також, попередньо, загинули чотири людини, які не перебували у літаку.

Additional CCTV of the UPS Flight 2976 crash. People on the ground here were incredibly lucky. pic.twitter.com/QcyMGJrNhf — Kim “Katie” USA (@KimKatieUSA) November 5, 2025

За останніми повідомленнями, пожежа, спричинена аварією літака, майже локалізована.

Reports of a massive explosion and resulting fire, possibly the result of a crash involving a cargo plane with UPS Airlines, near Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/HtTQLVDH6D — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2025

Начальник пожежної служби Луїсвілля Браян О’Ніл заявив, що вантажний літак спричинив “вторинні вибухи” на нафтопереробному заводі в районі, де він розбився.

– Там є кілька резервуарів, в яких зберігаються пропан і нафта. Деякі з них вибухнули. Ви, мабуть, чули про вторинні вибухи… деякі з них сталися в невеликих резервуарах, — сказав О’Ніл.

Він зазначив, що деякі звуки, які могли здатися вибухами, насправді були звуками запобіжних клапанів, які випускали тиск, як і передбачено їхньою конструкцією.

Раніше губернатор Бешир заявив, що внаслідок авіакатастрофи постраждало два підприємства Kentucky Petroleum Recycling та Grade A Auto Parts. Двоє працівники зникли безвісти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.