Самолет Air Canada с 76 пассажирами на борту после приземления в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке столкнулся с пожарной машиной. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 22 марта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя официальных заявлений о количестве пострадавших или погибших еще не было, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что пилот и второй пилот погибли. На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть самолета, включая кабину пилотов, оторвана, а обломки свисают с носовой части.

По данным источников, еще два человека — сержант и офицер — получили травмы. Сообщается, что двухдвигательный самолет Bombardier CRJ-900 завершал посадку на полосу и двигался со скоростью около 30 миль в час, когда произошло столкновение.

Пассажирский самолет вылетел из Монреаля. На борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.

Запись разговора диспетчерской службы на момент аварии свидетельствует, что грузовик № 1 и сопровождение запросили разрешение на пересечение взлетно-посадочной полосы № 4. Именно на эту полосу и должен был приземлиться самолет Air Canada.

Затем, вероятно, диспетчер приказал грузовику № 1 пересекать полосу № 4 в точке Дельта. Впоследствии этот же голос воскликнул: Стоп, стоп, стоп, стоп, грузовик № 1, стоп, стоп, стоп.

Затем неизвестный диспетчер сказал пилотам: Я вижу, что вы столкнулись с транспортным средством. Просто оставайтесь на месте. Я знаю, что вы не можете двигаться. К вам уже едут.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в понедельник отправляет группу для расследования аварии.

Эта авария станет третьей крупной катастрофой в сфере коммерческой авиации на территории США за последние 15 месяцев. В январе 2025 года региональный самолет компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от Вашингтона, в результате чего все находившиеся на бортах погибли.

В ноябре грузовой самолет United Parcel Service Inc. разбился и взорвался вскоре после взлета из Луисвилля, штат Кентукки.

Читайте также
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди них — депутат парламента
літак

Источник: Bloomberg, NBC News

