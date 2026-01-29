У Колумбії сталася авіакатастрофа літака державної авіакомпанії Satena, унаслідок якої загинули 15 людей, серед них — депутат парламенту.

Про це повідомляє CNN.

Авіакатастрофа в Колумбії: що відомо

Літак державної авіакомпанії Satena виконував рейс із міста Кукута до Оканьї на північному сході Колумбії.

На борту перебували 13 пасажирів та двоє членів екіпажу.

Невдовзі після зльоту повітряне судно втратило зв’язок із диспетчерською службою. За даними сервісу FlightAware, сигнал із літака зник приблизно через дев’ять хвилин після зльоту.

Після проведення пошукової операції уламки повітряного судна виявили в сільській місцевості муніципалітету Ла-Плая-де-Белен.

Усі 15 людей, які перебували на борту, загинули.

Серед жертв авіакатастрофи — депутат Конгресу Колумбії Діоген Кінтеро.

За даними команди Кінтеро, зв’язок із ним та його помічником обірвався після зникнення літака.

Причини аварії наразі встановлюють відповідні служби.

