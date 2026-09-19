США офіційно попередили своїх міжнародних партнерів про можливі затримки в постачанні ключових видів озброєння, які можуть тривати до п’яти років. Причиною стало виснаження власних арсеналів боєприпасів через військову операцію проти Ірану, що розпочалася 28 лютого за участі США та Ізраїлю.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

США попередили про затримки постачань ракет

Рішення Пентагону надати пріоритет поповненню власних стратегічних запасів суттєво ускладнює європейську безпекову логістику. За даними джерел, низка країн Європи вже зіткнулася з затримками у постачанні ракетних систем та засобів протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Зокрема, Німеччина звернулася до Вашингтона з проханням пришвидшити передачу крилатих ракет великої дальності Tomahawk та пускових установок Typhon. Однак дефіцит цієї зброї означає, що компанія Raytheon навряд чи зможе виконати замовлення протягом найближчих п’яти років.

За інформацією видання, проблема торкнулася й інших регіонів. У квітні США повідомили Японію про затримку поставок ракет Tomahawk на термін до двох років, а запити Саудівської Аравії щодо військової підтримки проти атак хуситів залишаються без чіткої відповіді.

Вплив на Україну напередодні зими

Фокусування Пентагону на власних арсеналах значно ускладнює спроби України отримати додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot напередодні зими, зазначають в агентстві. Питання забезпечення української протиповітряної оборони стане однією з головних тем на засіданнях ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

Водночас джерела зазначають, що США продовжують постачання зброї Україні, яку купують європейські союзники через ініціативи НАТО та ЄС. На Генасамблеї ООН європейські лідери планують переконувати Трампа надати Києву більше ракет Patriot та домогтися ліцензій на їхнє внутрішнє виробництво в Європі.

Наразі американські оборонні фірми активно нарощують потужності. Зокрема, Lockheed Martin Corp працює над збільшенням річного випуску найсучасніших ракетних сегментів PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 MSE) з 600 до 2 тис. одиниць на рік, а уряд працює над створенням запасів важливих компонентів.

На початку тижня американський президент Дональд Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Україною про надання ліцензії на менш просунуті ракети до Patriot або європейським партнерам на виробництво цієї зброї.

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