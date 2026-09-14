Сполучені Штати Америки ведуть перемовини про надання Україні ліцензії на виробництво менш просунутих ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Які ракети США можуть дозволити Україні виробляти

Президент США наголосив, що зараз американські заводи виробляють більше ракет для комплексу Patriot, ніж будь-коли раніше, працюючи понаднормово.

Зараз дивляться

Проте він не уточнив, про які саме конкретно ракети йдеться у контексті можливої ліцензії. Ймовірно, йдеться про старішу модифікацію PAC-2, яку Україні наразі передають із власних складів європейські партнери, серед яких — Німеччина.

За словами очільника Білого дому, наразі США мають великі запаси певних видів озброєння.

Трамп зауважив, що значний обсяг зброї США раніше вже передали Україні, однак зараз американські підприємства активно поповнюють ці ресурси.

Варто зазначити, що перемовини щодо додаткових постачань ракет до систем Patriot тривають вже тривалий час, а позиція американської сторони з цього приводу неодноразово зазнавала змін.

Зокрема, у вересні видання The Atlantic повідомляло про побоювання американських виробників ракет для Patriot. Вони припускають, що після отримання ліцензії Україна зможе вдосконалити та налагодити масове виробництво ракет для Patriot за нижчою ціною, ніж у США.

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