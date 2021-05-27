Facebook назвав найбільших дезінформаторів у світі, на першому місці РФ

Соцмережа Facebook назвала країни, які є найбільшими ініціаторами операцій з дезінформації у світі. До цього переліку входять Росія, Іран, М’янма, США та Україна.

Так, Facebook проаналізував так звану скоординовану неавтентичну поведінку за чотири роки, і на основі цього зробив звіт.

За даними звіту соцмережі, із 2017 року в понад 50 країнах світу виявили 150 кампаній з дезінформації.

Згідно з аналізом, РФ – найбільший постачальник брехні. Так, за чотири роки там виявили 27 операцій з поганого впливу.

Із них 15 пов’язані з Агентством інтернет-досліджень (ІRА), розташованим в Санкт-Петербурзі, або з іншими організаціями, пов’язаними з російським олігархом, який тісно комунікує із президентом Росії Володимиром Путіним, Євгеном Пригожиним.

Ще чотири операції були пов’язані зі спецслужбами Кремля і дві – з сайтами російських ЗМІ.

Далі йде Іран, де виявили 23 недостовірні мережі.

Однак, як наголошують у Facebook, наймасштабнішою в останні роки кампанія впливу залишається у Росії.

Зокрема, у 2017 році платформа виявила велику операцію з впливу, під час якої російське Агентство інтернет-досліджень здійснювало політичну дезінформацію перед виборами щодо 126 млн користувачів.

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На початку 2020 року у Facebook видалили мережу російської військової розвідки, яка переважно зосереджувалася на Україні і сусідніх державах.

Так, розвідка створила фейкових персонажів, які вели блоги на різних форумах. Деякі з них видавали себе за журналістів і намагалися зв’язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в певному регіоні.

Також піком операцій з впливу у Facebook називають період виборів у США в 2020 році.

Тоді різні мережі тіньових фірм намагалися зв’язатись із громадськістю й іноді працювали на обидві сторони всередині країни.

За даними американського видання, очільник відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер пояснював, що спочатку такі операції були елітним видом спорту, але тепер це набирає обертів у світі, і такі дії стали витонченішими і дорожчими.

Центр протидії дезінформації в Україні

16 березня 2021 року розпочав роботу Центр протидії дезінформації при РНБО.

Мета ЦПД – протидія усім загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері, а також пропаганді та спробам маніпулювання громадською думкою.