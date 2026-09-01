Орієнтовні втрати живої сили російських окупантів у серпні склали 42 020 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у серпні 2026

За даними Генштабу, за три місяці літа окупанти втратили 124 170 осіб, зокрема:

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за червень — 39 290 осіб,

за липень — 42 860 осіб,

за серпень — 42 020 осіб.

У підсумку за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни.

Протягом минулої доби, 31 серпня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.

На початку серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що у липні підрозділи ЗСУ за допомогою безпілотників уразили понад 30 тис. російських військових. Йдеться про загиблих і поранених. Найбільшу результативність продемонстрував спецпідрозділ Альфа СБУ.

Президент зазначив, що щомісяця російська армія втрачає близько 30 тис. військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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