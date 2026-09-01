Більше, ніж навесні: Генштаб розповів про втрати РФ за літо
Орієнтовні втрати живої сили російських окупантів у серпні склали 42 020 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у серпні 2026
За даними Генштабу, за три місяці літа окупанти втратили 124 170 осіб, зокрема:
- за червень — 39 290 осіб,
- за липень — 42 860 осіб,
- за серпень — 42 020 осіб.
У підсумку за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни.
Протягом минулої доби, 31 серпня, українські військові ліквідували ще щонайменше 1 440 російських окупантів.
На початку серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що у липні підрозділи ЗСУ за допомогою безпілотників уразили понад 30 тис. російських військових. Йдеться про загиблих і поранених. Найбільшу результативність продемонстрував спецпідрозділ Альфа СБУ.
Президент зазначив, що щомісяця російська армія втрачає близько 30 тис. військових.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.