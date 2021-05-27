Геноцид в Руанді: Макрон визнав відповідальність Франції, але не вибачився

Президент Франції Еммануель Макрон прибув з офіційним візитом до Руанди. Під час свого виступу він визнав, що Франція несе відповідальність за геноцид 1994 року.

Макрон зазначив, що його країна “не була співучасницею” геноциду в Руанді, однак у критичний момент підтримала його.

– Франція має особливу роль, історію та політичну відповідальність у Руанді. Тому це ще і обов’язок: дивитись історії в обличчя і визнавати страждання, які Франція завдала народу Руанди, віддаючи перевагу мовчанню, а не істині, – сказав Макрон.

Президент Руанди Поль Кагаме оцінив виступ французького президента, а також подякував за 100 тис. доз вакцини від коронавірусу, що надійшли в день його візиту.

– Цей візит стосується майбутнього, а не минулого – запевнив він журналістів, розповідаючи про результати переговорів.

Опозиційні політики Руанди були розчаровані промовою Еммануеля Макрона.

На їхню думку, президент Франції розповів, як його країна долучилася до знищення 800 тис. громадян Руанди, але навіть не вибачився за це.

Натомість Еммануель Макрон пояснив, що вибачатися і виправдовуватися – це не вихід.

– Геноцид не може бути виправданий, з ним живуть у пам’яті.

Франція – Руанда

Після геноциду в Руанді 1994 року фактично уся влада перешла Полю Кагаме. У 2000 році він став президентом Руанди, і з тих пір залишається на посаді.

Еммануель Макрон став другим президентом Франції, який відвідав країну після трагічних подій 1994 року.

Першим французьким президентом, який приїхав до меморіалу жертв геноциду в Руанді, став Ніколя Саркозі.