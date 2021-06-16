Зустріч президента США Джо Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться 16 червня у Женеві (Швейцарія).

Лідери планують обговорити як двосторонні відносини між Сполученими Штатами, так і російську агресію проти України.

Зустріч розпочнеться о 13.15 і триватиме п’ять годин. Спочатку відбудеться розмова тільки президентів, а після неї – російсько-американські переговори у розширеному форматі.

За результатами переговорів президент США проведе одиночну прес-конференцію. Американська сторона вирішила відмовитися від звичного формату спільного виступу, щоб Байден не спілкувався із журналістами на одному майданчику разом з Путіним.

Тому президент Росії орієнтовно о 18.00 даватиме прес-конференцію окремо.

Що потрібно знати про зустріч Путіна і Байдена та що вона означає для України – читайте у матеріалі.

Які питання обговорять

Анонсуючи зустріч, у Білому домі заявили, що загалом президенти обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки Штати прагнуть відновити передбачуваність та стабільність у відносинах із Росією.

Водночас у Кремлі додали, що на порядку денному зустрічі – стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьба із кіберзлочинністю, проблематика економічного співробітництва та врегулювання регіональних конфліктів.

Крім того, за словами речниці Білого дому Джен Псакі, на зустрічі з Путіним Байден порушить питання України та агресивної поведінки Росії на її кордонах. Очікується, що президент США вкотре нагадає про підтримку Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Джо Байден планує обговорити питання ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального та дотримання прав людини у Росії.

Ще однією темою для обговорення буде ситуація в Білорусі. Зокрема, нещодавня примусова посадка пасажирського літака авіакомпанії Ryanair у Мінську і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Але, на думку Джен Псакі, не варто очікувати, що результатом зустрічі президентів стане вирішення усіх викликів у відносинах між країнами.

Сам Джо Байден заявив, що планує поговорити із Володимиром Путіним щодо невідповідності поведінки Росії нормам міжнародного права. Він визнав, що стосунки Вашингтону та Москви перебувають на найнижчому рівні за останні роки. Але додав, що США не шукають конфлікту з РФ.

Втім, зустріч лідерів схвалюють не всі. Так, однією з найгостріших реакцій була думка сенатора Бена Сасса про те, чи не нагороджують часом Путіна цим самітом. Він зазначив: замість того, щоб ставитися до Путіна як до вбивці, який боїться власного народу, США дають йому зелене світло для газопроводу Північний потік-2 і узаконюють це зустріччю.

Західні ж ЗМІ припускають, що не варто розраховувати на велику продуктивність від зустрічі Путіна з Байденом.

Що означає зустріч для України

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США запевнив українського колегу, що й надалі відстоюватиме суверенітет та територіальну цілісність України, а ще запросив Зеленського із офіційним візитом до Вашингтона влітку цього року.

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику, заявив, що напередодні зустрічі Байдена з Путіним Україна та Штати скоординували свої позиції.

Він нагадав, що США підтримують територіальну цілісність України. Тому саме на основі цих принципів відбуватиметься обговорення всіх тем, які стосуються українських інтересів.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично наголосив, що під час зустрічі Байдена з Путіним не може бути жодних угод щодо України без України, оскільки це наш абсолютно твердий принцип.

На думку очільника українського МЗС, Байден повинен використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідер вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі.

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV говорить: Америка не відступає від своєї позиції, яка полягає у тому, що США не залишать Україну сам на сам із Росією. Тому очікувати на так звану зраду чи поступки щодо українського питання точно не варто.

Що стосується будівництва Північного потоку-2 і санкцій проти нього, політолог звертає увагу на те, що газопровід – це предмет своєрідного торгу і дипломатії:

– Американці подають сигнал росіянам про те, що все ще можна переграти (і повернути санкції проти Північного потоку-2, – Ред.). Це робиться, щоб мати певні вихідні позиції та умови на переговори. Тому такі козирі Америка залишатиме в рукаві і намагатиметься їх використати. Але якщо ця зустріч буде вкрай невдалою і не буде подальшого прогресу, то теоретично ймовірність того, що санкції проти Північного потоку-2 повернуть, є, хоча й невелика, – пояснює експерт.

Олександр Мусієнко додає, що загалом на зустрічі Путіна і Байдена обговорюватиметься широке коло питань. Але, на думку політолога, передусім ця зустріч – спроба зрозуміти, наскільки президент РФ зацікавлений у розвитку співпраці з Китаєм.

Оскільки якщо такого інтересу у Володимира Путіна немає, то США намагатимуться побачити, чи не бажає все ж Росія змінювати свою поведінку, щоб поступово повертатися в клуб нормальних держав.

Але в Кремлі заявили, що підписання документів на зустрічі Путіна і Байдена не передбачено.