Владимир Зеленский рассказал журналистам о своих ожиданиях от встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Президент подчеркнул, что хотя политики имеют достаточно разные взгляды на жизнь и мировые события, он радуется самому факту их встречи и находится в ожидании.

— Думаю, что весь мир ждет. Я это открыто говорю и радуюсь, потому что когда люди садятся и говорят, даже если они выйдут без результата — это уже результат их встречи, — поделился президент.

Главным опасением Зеленского является то, что на встрече президентов опять не будет конкретики, так как от этого, по его мнению, сильно зависит ситуация в Украине.

— Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения, — сказал Зеленский журналистам.

Глава Украины считает, что решение конкретных проблемных вопросов может не состояться из-за того, что все опасаются поднимать самые сложные вопросы.

Также глава государства сказал, что уверен в том, что за Украину без ее участия ничего не решать, ведь по его мнению — это совершенно невозможно.

Зеленский признал, что избежать разговора об Украине без ее участия не удастся, но ничего страшного в этом нет.

— Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет, — сказал Зеленский.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президентов США и России состоится 16 июня в швейцарском городе Женева.

Лидеры стран планируют обсудить двусторонние отношения между государствами, а также российскую агрессию против Украины.

О чем еще будут говорить Байден и Путин и как это повлияет на Украину, читайте в материале Фактов ICTV.