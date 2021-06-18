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Софія Зінов'єва |

ЄС погодив секторальні санкції проти Білорусі – на що вони направлені

ЄС погодив секторальні санкції проти Білорусі – на що вони направлені

Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі, повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Стало відомо, що вони торкнуться банківського сектору, нафти та калійної промисловості.

– Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами – калійні добрива, банківська справа і нафта – з політичним “зеленим світлом” на раді у закордонних справах в понеділок, – зазначив Йозвяк.

Також журналіст повідомив, що фіналізувати угоду про секторальні санкції мають найближчими днями.

Санкції ЄС проти Білорусі

16 червня посли Євросоюзу ухвалили пакет санкцій проти Білорусі, які запровадили через примусову посадку літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомив Рікард Йозвяк у Twitter та зазначив, що вони направлені на 78 осіб та сім організацій, які зокрема причетні до репресій у Білорусі.

Фото: Pixabay

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