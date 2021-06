Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі, повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Стало відомо, що вони торкнуться банківського сектору, нафти та калійної промисловості.

Також журналіст повідомив, що фіналізувати угоду про секторальні санкції мають найближчими днями.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.

