Посли ЄС затвердили ще один пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження пакету санкції проти осіб та організацій, що причетні до примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня.

Кореспондент видання Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter зазначив, що санкції затвердили щодо 78 осіб та семи організацій.

— Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та семи організацій, відповідальних за репресії у Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня, – написав журналіст.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Очікується, що рішення опублікують 21 червня в Офіційному журналі ЄС 21 червня. Саме тоді воно і набуде чинності.

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ЄС заборонив літати білоруським літакам

Євросоюз заборонив білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір. Рішення набуло чинності в ніч з 4 на 5 червня 2021 року.

Також посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС.