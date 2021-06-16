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Марія Степанюк |

Посли ЄС затвердили ще один пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Прапори ЄС

Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження пакету санкції проти осіб та організацій, що причетні до примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня.

Кореспондент видання Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter зазначив, що санкції затвердили щодо 78 осіб та семи організацій.

— Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та семи організацій, відповідальних за репресії у Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня, – написав журналіст.

Очікується, що рішення опублікують 21 червня в Офіційному журналі ЄС 21 червня. Саме тоді воно і набуде чинності.

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ЄС заборонив літати білоруським літакам

Євросоюз заборонив білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір. Рішення набуло чинності в ніч з 4 на 5 червня 2021 року.

Також посли Європейського Союзу підтримали заборону на посадку літаків авіаперевізників з Білорусі в аеропортах ЄС.

Фото: Depositphotos

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