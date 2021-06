Посли ЄС затвердили ще один пакет санкцій проти Білорусі – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про запровадження пакету санкції проти осіб та організацій, що причетні до примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair у Мінську наприкінці травня.

Кореспондент видання Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter зазначив, що санкції затвердили щодо 78 осіб та семи організацій.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021