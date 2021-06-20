Принц Чарльз планує позбавити свого онука королівського титулу

Принц Чарльз планує позбавити свого дворічного онука Арчі титулу британського принца.

Таке рішення він прийняв, оскільки вважає, що британцям набридло платити за королівську сім’ю, яка постійно збільшується.

Спадкоємець престолу вже поставив до відома свого сина Гаррі та його дружину Меган Маркл про прийняте рішення.

Повний план Чарльза щодо скорочення монархії невідомий, однак за попередніми даними титули, а відповідно фінансування з бюджету та державну охорону, отримають лише спадкоємці престолу та їхні найближчі родичі.

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В свою чергу герцоги Сассекські не очікували такого кроку і були шоковані рішенням принца. Раніше вони відмовилися від графського титулу сина, оскільки вважали, що свого часу він стане принцом.

Крім того, відповідне рішення призвело до сварки між Чарльзом і його молодшим братом герцогом Йоркським Ендрю. Він зажадав від старшого брата гарантій для своїх дочок – принцес Беатріс і Євгенії.

У принца Гаррі народилася друга дитина

На початку місяця принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили про народження другої дитини.

У пари народилася дівчинка, яку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Дитину назвали на честь прабабусі – королеви Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, а також матері принца Гаррі – принцеси Діани.