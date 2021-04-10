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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Титул герцога Единбурзького тимчасово перейде до принца Чарльза

Титул герцога Единбурзького після смерті чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа тимчасово перейде до їхнього старшого сина Чарльза.

Принц Чарльз

Якщо принц Чарльз стане королем, то він втратить цей титул. У такому випадку всі його титули будуть об’єднані з короною. Однак титул герцога Единбурзького може потім перейти до його молодшого брата Едварда.

Таку домовленість погодили члени монаршої сім’ї понад 20 років тому. У 1999 році Букінгемський палац заявив, що саме він стане герцогом Единбурзьким.

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Зокрема це рішення мотивували тим, що принц Едвард – куратор програми заохочувальних винагород для підтримки молоді імені герцога Единбурзького.

Принц Філіп помер

9 квітня стало відомо, що помер принц Філіп – чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II. Через смерть принца Філіпа в королівстві оголосили період жалоби – на всій території країни приспустили прапори.

Повідомляється, що королівська сім’я буде в жалобі 30 днів. Королева Єлизавета II в цей період не займатиметься державними справами. Принц Філіп і королева Єлизавета II прожили в шлюбі 73 роки – це найдовший королівський союз в історії Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині, зазначивши, що смерть принца Філіпа – непоправна втрата для британського народу.

Принц Гаррі вперше повернеться до Великої Британії після того, як відмовився від королівських обов’язків. Він прилетить на похорон свого дідуся – принца Філіпа. Поки невідомо, чи буде з ним його вагітна дружина Меган Маркл.

Джерело: Геральдична палата Великої Британії

Фото: Getty Images

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