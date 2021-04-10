Титул герцога Единбурзького після смерті чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа тимчасово перейде до їхнього старшого сина Чарльза.

Якщо принц Чарльз стане королем, то він втратить цей титул. У такому випадку всі його титули будуть об’єднані з короною. Однак титул герцога Единбурзького може потім перейти до його молодшого брата Едварда.

Таку домовленість погодили члени монаршої сім’ї понад 20 років тому. У 1999 році Букінгемський палац заявив, що саме він стане герцогом Единбурзьким.

Зокрема це рішення мотивували тим, що принц Едвард – куратор програми заохочувальних винагород для підтримки молоді імені герцога Единбурзького.

Принц Філіп помер

9 квітня стало відомо, що помер принц Філіп – чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II. Через смерть принца Філіпа в королівстві оголосили період жалоби – на всій території країни приспустили прапори.

Повідомляється, що королівська сім’я буде в жалобі 30 днів. Королева Єлизавета II в цей період не займатиметься державними справами. Принц Філіп і королева Єлизавета II прожили в шлюбі 73 роки – це найдовший королівський союз в історії Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині, зазначивши, що смерть принца Філіпа – непоправна втрата для британського народу.

Принц Гаррі вперше повернеться до Великої Британії після того, як відмовився від королівських обов’язків. Він прилетить на похорон свого дідуся – принца Філіпа. Поки невідомо, чи буде з ним його вагітна дружина Меган Маркл.

Джерело: Геральдична палата Великої Британії