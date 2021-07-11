У Грузії знайшли мертвим журналіста, якого побили на ЛГБТ-прайді

Грузинського оператора телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкараву, якого жорстоко побили під час Маршу гідності в Тбілісі, знайшли мертвим у власній квартирі.

Тіло чоловіка знайшла його мати, яка і викликала поліцію.

На місці події працюють криміналісти, які з’ясовують причину смерті Лашкарави.

За фактом його смерті департамент поліції Ваке-Сабуртало розпочав кримінальне провадження за фактом ст.115 (доведення до самогубства) КК Грузії.

За версією слідства, від оператора під загрозою насильства вимагали припинити професійну діяльність.

У справі заарештовано вже чотири людини, яких підозрюють у побитті Лашкарави, хоча свідки стверджують, що нападників було не менше 20.

Пізніше, засновниця руху Дроа Олена Хоштарія облила червоною фарбою приймальню адміністрації уряду Грузії в Тбілісі.

Активістка пояснила журналістам, що її акція пов’язана зі смертю Лашкарави, відповідальність за яку, за її словами, лежить на членах уряду.

Фото: скріншот Руставі