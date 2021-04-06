Пандемія поглибила дискримінацію ЛГБТ – омбудсмен

Під час пандемії коронавірусу поглибилася дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти. Зокрема виявили недоречні висловлювання у їхній бік від політиків.

Про це наголосила омбудсмен Людмила Денісова, представляючи щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік.

– Встановлено порушення права на рівність за ознакою сексуальних вподобань ЛГБТІ-спільноти. Ми виявили дискримінаційні висловлювання у ЗМІ, зокрема від політиків і публічних діячів, – зауважила вона.

За словами омбудсмена, представникам ЛГБТІ-спільноти не дозволяли відвідувати партнерів у лікарнях та не надавали інформацію про стан їхнього здоров’я.

Також Денісова зазначає, що протягом 2020-го до неї надійшло 11 повідомлень про порушення рівності прав і свобод членів ЛГБТІ-спільноти.

Окрім того, під час моніторингу ЗМІ та соціальних мереж виявили 14 випадків дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Водночас омбудсмен зауважила, що в країні надалі порушують права і свободи представників ЛГБТІ-спільноти, зокрема, право на захист від дискримінаційних дій.

Країни ЄС стали зоною свободи ЛГБТ

11 березня Європарламент ухвалив резолюцію про зону свободи ЛГБТ.

У документі йдеться про забезпечення захисту та дотримання прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-спільнот в усіх країнах ЄС.