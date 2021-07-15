Режим самопроголошеного президента Білорусі не лише використовує наплив мігрантів, як інструмент гібридної агресії проти Литви, але й заробляє на схемі їх транспортуванні.

Про це йдеться у результатах дослідження національного латвійського порталу телемовлення LRT.

LRT опитали провідників нелегальних мігрантів, які приїжджають здебільшого з Іраку та Сирії, а ті розповіли, що для одного нелегала ціна поїздки до кордону Литви становить від $6 тис. до $15 тис.

– Режим Олександра Лукашенка заробляє не тільки на міграційних візах, поселенні в готелі Мінська, перевезеннях, але і на заставах, що збираються іракськими туристичними агентствами, – зазначає LRT.

Так звана застава коштує близько $3 тис. і якщо людина не повернеться на батьківщину, то залишається у кишені диктаторського режиму, а саме сплачується Білорусі як штраф.

Опитані мігранти розповідали, що їх запевняли у тому, що після перетину кордону проблем із потраплянням в інші країни ЄС не виникне.

Власник Іракського туроператора Меєр Сахебран розповів журналістам, що туристи з Іраку зупиняються в готелях, які затвердили уряди Іраку та Білорусі з обох сторін.

Це готелі Планета, Супутник, MinskHotel, CrownPlazaMinsk і MarriottHotel.

А люди, які прибувають до Білорусі з Іраку добре відомі обом країнам.

Сахебран також уточнив, що декілька місяців тому з’явилася легка можливість отримати доступну туристичну візу для подорожі в Білорусь.

У травні 2021 додались ще й регулярні рейси з Багдаду до Мінська авіакомпанією FlyBaghdad, хоча з 2017 року у цьому напрямку курсували лише Іракські авіалінії.

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Представник іракського парламенту комітету у закордонних справах Мутана Амеєн підтвердив розслідувачам, що саме цим туристичним маршрутом користується частина громадян Іраку, щоб потрапити до країн ЄС.

Криза з мігрантами

Після запровадження Євросоюзом санкцій проти Білорусі за примусову посадку літака в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича, самопроголошений президент Лукашенко заявив, що країна більше не стримувати нелегальних мігрантів на шляху до Європи.

Після цього кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до Литви з білоруського кордону, зросла у 22 рази порівняно із 2020 роком.

Для того, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів влада Литви хоче побудувати на кордоні із Білоруссю стіну.

Джерело: LRT