У Литві нелегальні мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю влаштували бунт із вимогою відпустити їх.

Протести почались зранку 26 липня серед мігрантів, яких розмістили у стінах колишньої школи у Веребеяї.

Затримані відмовились виконувати вимоги литовської Служби безпеки.

Все почалось з того, як громадяни Іраку заборонили іншим мігрантам брати принесену для них їжу.

– Їжу не дозволили брати навіть дітям і підліткам, а також жінкам. Зараз привезли обід, і його не дають роздавати, – розповів заступник директора місцевої адміністрації Віргіліюс Пранскявічюс.

Однак незадоволення серед нелегальних мігрантів почалось ще у п’ятницю, коли у Веребеяй приїхали журналісти одного з телеканалів.

Vienā gadījumā starp 40 nelegālajiem migrantiem izcēlies konflikts, kura iemesls saistīts ar reliģiskām un kultūras atšķirību radītām domstarpībām. https://t.co/eaPozal59q — DELFI (@DelfiLV) July 26, 2021

– Побачивши відеокамери, вони швидко згадали про свої права, стали кричати freedom і висувати вимоги, – розповів Пранскявічюс.

Одну з вимогу, а саме надіслати у табір лікаря, влада виконала.

Інші вимоги, за даними адміністрації, виконати неможливо. Наприклад нелегальні мігранти вимагали повернути телефони.

27 липня ситуація надзвичайно загострилась, оскільки іракці викинули усю їжу, відмовляються їсти самі та забороняють іншим її брати.

Зараз нелегали вимагають випустити їх з території.

Наплив нелегалів з Білоруського кордону у Литві почався після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що Білорусь більше не буде стримувати їх у намаганнях потрапити в ЄС.

Джерело: Delfi