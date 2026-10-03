У 7 випуску кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5 на учасників чекало випробування корейським барбекю, серія напружених кулінарних дуелей та масштабна битва чорних фартухів, у якій змагалися одразу 10 кухарів.

За підсумками всіх конкурсів проєкт залишив один із кулінарів.

Хто саме вибув із 7 випуску МастерШеф. Професіонали 5 від 3 жовтня 2026 року — читайте далі.

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МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 7 випуск

Перший конкурс занурив шефів у культуру корейського барбекю, інформує STB.UA. Головна складність полягала в тому, що судді — Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов — мали самостійно доготувати на відкритому вогні щонайменше три елементи з поданого меню.

Перемогу виборола “фіолетова” команда (Макс, Жора, Анастасія та Дмитро), а шеф-ніж здобув Жора.

Поразки зазнали “червоні” (Катерина, Галина, Єлизавета та Ірина) — їхнім стравам забракло смаку, тому Галина та Катерина одягли чорні фартухи.

Другим випробуванням стали кулінарні дуелі наосліп.

— Сьогодні вас чекають кулінарні дуелі, не на смерть, а на чорні фартухи, — оголосила Ольга Мартиновська.

16 кухарів розбили на 8 пар. Кожна мала однаковий базовий набір із 5 інгредієнтів під коробкою-загадкою та кожні 10 хвилин по черзі обирала додаткові продукти, які ставали обов’язковими для обох суперників.

За результатами дегустації чорні фартухи одягли Анастасія, Макс, Андрюха, Олексій, Даніїл, Дмитро, Єлизавета та Ірина.

У битві за право залишитися на шоу змагалися 10 кухарів: Галина, Катерина, Анастасія, Макс, Андрюха, Олексій, Даніїл, Дмитро, Єлизавета та Ірина.

Випробування складалося з п’яти етапів — від створення бази до фінальної презентації.

У кожному раунді двоє найкращих учасників знімали чорні фартухи, а переможець отримував право розподіляти інгредієнти наступного етапу між іншими.

1-й етап (flatbread та піклс із кабачків): першими на балкон піднялися Олексій та Анастасія.

2-й етап (гарнір): найкращі результати показали Макс та Дмитро.

3-й етап (білок): білі фартухи вибороли Ірина та Катерина.

4-й етап (соус): вдало впоралися та врятувалися Андрюха і Галина.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 7 випуску

У фінальному раунді, де за три хвилини потрібно було завершити презентацію своїх страв, залишилися Єлизавета та Даніїл.

За рішенням суддів, у 7 випуску від 03.10.2026 проєкт МастерШеф. Професіонали 5 залишила Єлизавета Федорова.

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Єлизавета – кондитер з Одеси. За освітою вона – економіст, однак справжнім її покликанням стала кулінарія. За понад сім років Єлизавета пройшла шлях від домашньої кухні до професійної та встигла попрацювати з відомими шефами.

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