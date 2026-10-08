Держава продовжує нараховувати допомогу громадянам, які через свій матеріальний або сімейний стан потребують фінансової підтримки.

Факти ICTV дізнавалися, як відбувається фінансування соціальних виплат у жовтні 2026 року, скільки коштів уже спрямовано отримувачам та чи вплине Зимова підтримка на розрахунок житлової субсидії.

Коли буде фінансування соціальних виплат у жовтні 2026

У жовтні Пенсійний фонд уже розпочав фінансування за основними напрямами. Станом на 7 жовтня Пенсійний фонд України профінансував 0,4 млрд грн за напрямом соціальних допомог та інших виплат.

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Цей показник є частиною загального обсягу коштів, які Фонд спрямовує у жовтні на виплати громадянам. Окремо у звітності зазначаються суми, призначені для пенсій, житлових субсидій і пільг, а також страхових виплат.

Так, на пенсії станом на 7 жовтня вже спрямовано 22,7 млрд грн. Через АТ Укрпошта профінансовано 3,7 млрд грн, ще 19 млрд грн через уповноважені банки.

На житлові субсидії та пільги Пенсійний фонд спрямував 1,5 млрд грн. Ще 1,7 млрд грн становить фінансування страхових виплат, з яких 0,4 млрд грн припадає на оплату лікарняних.

Отже, фінансування соціальних виплат у жовтні триває. Станом на 7 жовтня за цим напрямом профінансовано 0,4 млрд грн. Зарахування коштів конкретному отримувачу відбувається відповідно до встановленого графіка.

На які соціальні виплати спрямовуються кошти

Пенсійний фонд здійснює фінансування різних державних програм, розрахованих на громадян, які відповідають визначеним умовам для отримання допомоги.

До соціальних виплат належать, зокрема, державна допомога малозабезпеченим сім’ям, виплати одиноким матерям, підтримка багатодітних родин та інші види допомоги.

Чи врахують Зимову підтримку під час розрахунку субсидії

Пенсійний фонд також роз’яснив питання, яке стосується отримувачів житлових субсидій. Для призначення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Правила визначення такого доходу встановлені постановою Кабміну №632.

У документі визначено перелік доходів, які не додаються до розрахунку. Серед них є і одноразові допомоги та компенсації, отримані протягом одного календарного року.

Саме тому одноразова грошова допомога Зимова підтримка не включатиметься до сукупного доходу сім’ї під час визначення права на державну соціальну допомогу, зокрема під час розрахунку житлової субсидії.

Отже, отримання цієї одноразової виплати не збільшуватиме суму доходу домогосподарства, яку Пенсійний фонд братиме до уваги при призначенні житлової субсидії.

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