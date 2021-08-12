У Туреччині в провінції Кастамону щонайменше шість людей загинули внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі.

У провінції Бартин 85-річна Аріф Юнал зникла безвісти після того, як її будинок було зруйновано.

Жінку шукає берегова охорона, управління стихійних лих та надзвичайних ситуацій, а також місцеві жителі.

Повінь пошкодила будинки та підприємства. У десятках сіл району Улус припинилося електропостачання.

Унаслідок руйнування мосту перекинулися транспортні засоби. 13 людей, які були в салонах автомобілів, доставили до медичних закладів.

Six dead as floods hit Turkey’s Black Sea provinceshttps://t.co/PxQaSyaWcn pic.twitter.com/yPZpDWsiRl — Hürriyet Daily News (@HDNER) August 12, 2021

У провінції Сіноп евакуювали людей із державної лікарні.

19 людей, які через сильні зливи не змогли покинути свої будинки в Аянчику, рятували з допомогою двох гелікоптерів.

Близько 70 осіб чекають на евакуацію в селищі Авдуллу.

У провінціях Кастамону та Карабюк сильний потік води пошкодив будівлі, транспортні засоби та сільськогосподарські поля.

Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel ve su baskınları sonrası: ▪️Bartın’da 208 personel, 1 mobil koordinasyon tırı;

▪️Kastamonu’da 777 personel, 61 araç, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA;

▪️Sinop’ta 585 personel, 8 helikopter, 80 araç görevlendirildi. ➡️https://t.co/PsBBcuOeKL pic.twitter.com/a4UWn9DdfF — AFAD (@AFADBaskanlik) August 12, 2021

У провінції Артвін зсуву ґрунту заблокував шлях 21 людині. Їх вдалося врятувати за дві години.

Загроза повеней та зсувів зберігається, оскільки сильні дощі за прогнозом не припиняться 12 серпня.

– Цілком імовірно, що ми маємо справу з катастрофою, яку не бачили 50 або й навіть 100 років, – заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

За два тижні масштабної повені в Туреччині спалахнули лісові пожежі.

Рятувальники евакуювали людей із близько 40 населених пунктів. Жертвами пожеж у Туреччині стало щонайменше восьмеро осіб, постраждалих – понад 400.

Основною версією причини масштабних лісових пожеж назвали навмисний підпал.

30 липня до країни вирушили два екіпажі українських пожежних літаків.

Джерело: Hurriyet Daily News

Фото: İsmail Çatakli