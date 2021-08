Лісові пожежі у Туреччині: людей евакуюють на човнах з води

У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі – дим з вогнем охопили береги моря. Підрозділи берегової охорони очолили рятувальну операцію – за допомогою човнів та яхт громадян евакуюють з води.

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини, кількість загиблих збільшилася. Шість людей померли унаслідок пожеж, серед них – двоє лісових робітників.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey. ???????????? Marmaris, Southern Turkey. Marmaris pic.twitter.com/vxjSE7VdAC — Milena Büyüm (@MilenaBuyum) July 29, 2021

Всього постраждало 400 осіб, всіх громадян госпіталізували до лікарень. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Вогонь на території всієї Туреччини, який спалахнув з середи, 28 липня, спалив ліси та деякі населені пункти. Полум’я направляється у бік туристичних курортів, змушуючи людей евакуюватися.

This is not a scene from a Hollywood film. This is real. Just too sad. God bless Turkey ???????? pic.twitter.com/W65QOQbVxd — Nigel D’Souza (@Nigel__DSouza) August 1, 2021

107 of 112 wildfires have been brought under control in #Turkey, according to officials Sunday. The fires in #Antalya were continuing in #Manavgat and Gundogmus districts. In #Mugla, they continued in #Marmaris, as well as Koycegiz and Milas.

???? pic.twitter.com/RSgzbvY6xL — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) August 1, 2021

Oh Allah shower your blessed rain upon the forest in Turkey, Amin …#PrayForTurkey pic.twitter.com/EkCENjoTJW — ????????????| ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????? (@mawrellous_) August 1, 2021

Міністр сільського та лісового господарства заявив, що 91 зі 101 пожежі, що виникли через сильний вітер та надмірну спеку, вдалося взяти під контроль.

Околиці, постраждалі від пожежі у п’яти провінціях, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив зонами лиха. За його словами, уряд відновить будинки місцевого населення. Кінцеві терміни виплати податків та кредитів перенесли для людей, які постраждали унаслідок пожеж.

Фото: Begum Dag