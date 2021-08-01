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Юлія Захарченко |

Лісові пожежі у Туреччині: людей евакуюють на човнах з води

пожежі у Туреччині Анталія

У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі – дим з вогнем охопили береги моря. Підрозділи берегової охорони очолили рятувальну операцію – за допомогою човнів та яхт громадян евакуюють з води.

За словами міністра охорони здоров’я Туреччини, кількість загиблих збільшилася. Шість людей померли унаслідок пожеж, серед них – двоє лісових робітників.

Всього постраждало 400 осіб, всіх громадян госпіталізували до лікарень. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Вогонь на території всієї Туреччини, який спалахнув з середи, 28 липня, спалив ліси та деякі населені пункти. Полум’я направляється у бік туристичних курортів, змушуючи людей евакуюватися.

Міністр сільського та лісового господарства заявив, що 91 зі 101 пожежі, що виникли через сильний вітер та надмірну спеку, вдалося взяти під контроль.

Околиці, постраждалі від пожежі у п’яти провінціях, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив зонами лиха. За його словами, уряд відновить будинки місцевого населення. Кінцеві терміни виплати податків та кредитів перенесли для людей, які постраждали унаслідок пожеж.

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ФотоBegum Dag

Джерело: AP

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