Люди кричали та тікали в паніці: свідок про теракт в Окленді

Терорист, який зарізав шістьох людей у торговому центрі Окленда, кричав Аллах Акбар.

Про це розповів свідок нападу на ім’я Аміт Нанд у коментарі місцевим ЗМІ.

За його словами, величезний натовп людей у паніці рятувався втечею.

– Вони мені кричали – швидше біжи з будівлі. Потім я побачив жінку, яка лежала на підлозі та стікала кров’ю. Вона мені сказала – допоможіть. Я вирішив, що повинен щось зробити, але потім побачив чоловіка з ножем, – сказав Нанд.

Свідок також зазначив, що у терориста був великий ніж і він кричав Аллах Акбар. До того моменту він зарізав ще двох відвідувачів ТРЦ.

Потім до свідка підійшов чоловік, який представився поліцейським. У нього з собою була зброя, яку він направив на нападника та наказав тому кинути ніж, проте терорист ніяк не відреагував.

Після цього чоловік попросив Нанда піти з лінії вогню, оскільки збирався застрелити бойовика.

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Джерело: Nzherald.co.nz