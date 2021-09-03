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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Новій Зеландії чоловік поранив ножем шістьох людей у супермаркеті

У Новій Зеландії чоловік поранив ножем шістьох людей у супермаркеті

У місті Окленд, що на півночі Нової Зеландії, чоловік з ножем напав на людей у супермаркеті. Зловмисник поранив щонайменше шістьох людей.

Чоловік зайшов у супермаркет і взяв ніж, який лежав на вітрині. Люди кричали та вибігали з магазину. Протягом хвилини після нападу його застрелили поліцейські – він помер одразу на місці.

На інцидент в Окленді відреагувала прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Вона назвала напад у супермаркеті терористичним актом.

– Те, що сталося сьогодні, було мерзенним, це було ненависно та неправильно… Це здійснила окрема особа, а не віра, – сказала прем’єр-міністр.

Поранені наразі перебувають у лікарні. Троє з них – у критичному стані, один у важкому. Нападником виявився громадянин Шрі-Ланки, який переїхав до Нової Зеландії у 2016 році.

Він був відомий правоохоронним органам, перебував під наглядом і входив до списку терористів. На різанину в супермаркеті його надихнуло терористичне угрупування Ісламська держава (ІДІЛ).

Правоохоронці впевнені, що чоловік діяв без напарників, тому подальшої загрози для жителів Окленду немає.

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Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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