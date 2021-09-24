Розрив між головними конкурентами на цьогорічних парламентських виборах у Німеччині – консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) скоротився до 1%.

Згідно з опитуваннями видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, партію СДПН на чолі з кандидатом у канцлери – Олафом Шольцом – нині підтримують 26% виборців. Порівняно з результатами опитування минулого тижня політсила втратила 1%.

Водночас блок ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом має 25% підтримки серед виборців. Порівняно з попереднім опитуванням, рейтинг партії залишається незмінним.

Також стабільно тримається на третьому місці партія Зелених та їх кандидат на пост канцлера Анналена Бербок. Однак рейтинг партії зріс на 0,5 пункти до 16%.

Водночас за Вільну демократичну партію готові проголосувати 10,5% виборців.

Рейтинг правопопулістської Альтернативи для Німеччини становить 10%, Лівої партії – 5%. Решта партій набирає 7,5% підтримки.

Уже за два дні, 26 вересня, у Німеччині відбудуться довгоочікувані парламентські вибори. Ангела Меркель готується залишити посаду канцлера після 16 років очолювання країни.

7 вересня Меркель востаннє виступила з промовою під час засідання Бундестагу напередодні виборів. Тоді вона застерегла щодо можливого союзу СДПН та Зелених із Лівою партією.

Також вона заявила, що саме уряд ХДС/ХСС забезпечить стабільність та надійність у ФРН. А Армін Лашет на помірних і центристських позиціях поведе у майбутнє.

В Україні ж більшу підтримку має Лашет – однопартієць Меркель. Адже традиційно вважається, що соціалісти, за інтереси який у ФРН виступає Шольц, пітримують тісні відносини з Росією.

Однак публічно і Лашет, і Шольц засуджують незаконну анексію Криму та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Водночас обидва кандидати виступали за завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2 в обхід України та проти американських санкцій щодо ПП-2.

Окрім того, обидва кандидати вважають, що питання вступу України в НАТО не стоїть наразі на порядку денному, а до питання щодо членства нашої держави в ЄС ставляться, як до досить віддаленої.

В Україні ж найнебезпечнішим сценарієм вважають прихід до влади лівої коаліції. Водночас найбільш вдалим сценарієм – коаліцію між ХДС/ХСС та Зеленими.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung