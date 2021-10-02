Білорусь може стати єдиною військовою базою з РФ – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, якщо потрібно буде, то країна перетвориться на єдину військову базу з Росією.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю американській телекомпанії CNN.

– Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться на єдину базу з Росією. Військову базу. Для того, щоб протистояти агресії, якщо раптом ви на це наважитесь або ваші сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти, – заявив він.

Також у самопроголошеного президента Білорусі запитали, чи не перетвориться країна на західний форпост РФ. На що він відповів: Якщо ви настільки боїтеся, що Білорусь може перетворитися на форпост Росії, навіщо ви проводите цю безглузду політику?.

Як відзначив Лукашенко, Білорусь уже давно є форпостом, але не РФ, а Союзної держави Білорусі та Росії.

– У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія, єдине збройне угрупування, якою керує білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії підтримуватиме, – додав він.

За його словами, у разі виникнення загроз, форпост буде створений протягом місяця.

На початку вересня Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь планує запастися військовою технікою з Росії.

За його словами, вже замовили десятки літаків, гелікоптерів і системи протиповітряної оборони. Лукашенко запевнив, що така сучасна техніка дуже потрібна Білорусі, однак для чого саме – не сказав.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Білорусь перетворюється на військову базу Росії.

Як він казав, Лукашенко засвоїв шаблони пропагандистської риторики Кремля щодо загроз з боку країн Заходу та України й просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні.