Російська Федерація перекидає дедалі більше танків до кордонів з Україною. Йдеться, зокрема, про бойові танки Т-80У, що використовуються при безпосередньому зіткненні із противником.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на британську військово-розвідувальну компанію Janes.

Такі дії Москви посилюють занепокоєння країн Заходу на фоні повідомлень про нарощування російських військ поблизу українських кордонів.

Згідно зі звітом компанії Janes, який отримали журналісти Bloomberg, РФ перекинула принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У на залізничну станцію у Воронезькій області (про що свідчать кадри із соцмереж від 7 листопада). Схоже, що танки прямують до полігону Погоново.

Цей полігон знаходиться приблизно за 250 км від кордону України. Саме туди навесні цього року Росія стягувала додаткові війська, що викликало занепокоєння Заходу.

Минулого тижня компанія Janes також зафіксувала перекидання російських танків і самохідної артилерії в Брянську та Курську області, які межують з Україною на півночі. Це сталося 28-29 жовтня.

За даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування військових сил РФ біля кордонів України навесні цього року, нинішнє розгортання військ є прихованим. Воно часто відбувається вночі і здійснюється елітними військовими підрозділами РФ.

У компанії вважають, що такі дії Москви, швидше за все, спрямовані не просто на залякування, а на створення активної загрози.

Що відомо про стягування військ РФ до українських кордонів?

Нещодавно в американському виданні The Washington Post вийшла стаття про те, що Росія відновила нарощування військових сил біля українського кордону. Зазначалося, що соціальні мережі заполонили відео, на яких російські військові потяги переміщують велику кількість техніки.

У Міноборони України спростовували інформацію ЗМІ щодо додаткового перекидання військ РФ, озброєння та військової техніки до кордонів.

Начальник Генштабу ЗСУ Сергія Шаптала запевняв, що ситуація біля кордонів контрольована, а нарощування російських військ не спостерігається.

Про це заявляв і секретар президента України Сергій Никифоров, посилаючись на дані Міноборони та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами Никифорова, в Офісу президента немає підтвердження інформації про стягування та нарощування російських військ поблизу кордонів України.

Тим часом офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США уважно слідкують за нарощуванням військової активності Росії поблизу кордонів з Україною.

А журналісти американського телеканалу CNN із посиланням на поінформовані джерела повідомляли, що глава ЦРУ Білл Бернс відвідав Москву. Його відправив туди американський лідер Джо Байден, аби попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням військ РФ.