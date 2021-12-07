Перемовини президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна закінчилися.

Замість запланованої години, спілкування глав держав тривало вдвічі довше.

Розмова президентів почалась доволі доброзичливо.

Джо Байден заявив, що радий бачити Володимира Путіна та додав, що шкодує через те, що їм не довелось зустрітись під час саміту G20.

Разом із тим, очільник Сполучених Штатів висловив сподівання, що наступного разу йому вдасться зустрітися з Путіним особисто.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна 7 грудня провели через нарощування російських військ на українському кордоні.

Тепер після розмови з очільником Кремля Джо Байден має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.