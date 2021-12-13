Лукашенко хоче створити з Путіним “новий Радянський Союз”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обмовився про створення разом з президентом РФ Володимиром Путіним “нового Радянського Союзу”. Про це він розповів в інтерв’ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За його словами, “цей союз буде більш потужним, просунутим і стабільнішим”.

— По-перше, ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід використовуватимемо позитивний, який корисний для нас. А по-друге, адже ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого, і що нам у майбутньому не знадобиться, – сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент зазначив, що у них немає поки термінів створення нового утворення.

— Ми не ставимо перед собою жодних термінів – 25-й, 30-й або якийсь там рік. Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми, – додав він.

Президент РФ Володимир Путін у фільмі Росія. Новітня історія розповів, що для нього розвал СРСР став трагедією та “розпадом історичної Росії”.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час виступу у Сенаті у грудні заявила, що Путін прагне відродити СРСР, і саме у цьому вбачає своє призначення.

Вона додала, що Путін розглядає Україну та країни, які колись входили до складу колишнього соціалістичного утворення, “як зону свого впливу”. Нуланд зазначила, що таким чином Путін прагне увійти в історію, відтворивши подібність до СРСР.

Джерело: Пул Первого