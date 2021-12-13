Маніпуляція фактами: МЗС України відповіло Путіну на його слова про активи СРСР

Президент РФ Володимир Путін висунув нові претензії Україні. Про них він розповів в інтерв’ю до фільму Росія. Новітня історія, що знятий кремлівським каналом Росія 1.

За його словами, Росія взяла на себе зобов’язання погасити всі борги колишніх республік, що входили до складу СРСР.

— У 1993 році ми взяли на себе зобов’язання погасити всі борги колишнього Радянського союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунком, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського союзу, – сказав він.

Путін зазначив, що РФ всі борги погасила, але “далеко не всі виконали це зобов’язання про передачу нам закордонних активів”.

— Наприклад, Україна цього досі не зробила, – зазначив Путін.

В інтерв’ю Путін також бідкався через розпад СРСР і назвав його “крахом історичної Росії”.

Реакція МЗС України

В МЗС України слова Путіна щодо зарубіжних активів назвали “маніпуляцією фактами” та зазначили, що Росія після розпаду утворення не надала інформацію про вартість українських активів за кордонами Радянського союзу.

— Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу РФ закордонних активів СРСР – маніпуляція фактами, – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану угоду про нульовий варіант, за яким РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому держборгу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

Ратифікація угоди стала неможливою через те, що російська сторона не надала інформацію про вартість українських активів. Ніколенко додав, що це документ не набув чинності ні для України, ні для РФ.