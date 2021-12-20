Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Німеччиною прокотилися протести проти карантинних обмежень

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Німеччиною прокотилися протести проти карантинних обмежень

У Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини вихідними прокотилися протести проти карантинних обмежень та обов’язкової вакцинації проти Covid-19.

У Гамбурзі в акції протесту взяли участь близько 11,5 тис. осіб.

Демонстрація була переважно мирною, хоча й траплялися окремі сутички протестувальників із поліцейськими та журналістами. Зрештою двох людей затримали, ще двох арештували.

Контрдемонстрація прихильників заходів боротьби з пандемією, за даними поліції, налічувала кілька сотень людей. За порядком під час цих акцій стежили 800 поліцейських.

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт, попри заборону поліції на проведення акції, зібралося кілька десятків противників карантинних заходів.

За даними правоохоронців, серед мітингувальників були й туристи, які не мали жодного стосунку до протесту.

У Дюссельдорфі кілька тисяч осіб протестували проти вакцинації дітей. Окремі учасники заходу несли в руках плакати з написами Руки геть від наших дітей і Примус до щеплення? Ні, дякую!

У центрі Фрайбурга зібралося 3,5 тис. противників карантинних обмежень.

Правоохоронцям довелося накласти кілька заборон через перебування мітингувальників без захисних масок.

Менш чисельні акції відбулися в Кобленці, Карлсруе, Гільдесгаймі, Ганновері, Трірі, Шверіні та деяких інших містах Німеччини.

Масові протести проти політики уряду щодо боротьби з пандемією тривають у країні упродовж кількох останніх тижнів.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Hansehans

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка