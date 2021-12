У Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини вихідними прокотилися протести проти карантинних обмежень та обов’язкової вакцинації проти Covid-19.

У Гамбурзі в акції протесту взяли участь близько 11,5 тис. осіб.

Thousands on the streets of Hamburg, Germany tonight, millions worldwide rallied today against covid tyranny, growing every week. pic.twitter.com/AwNiQm2ANv

