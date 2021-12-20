У Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини вихідними прокотилися протести проти карантинних обмежень та обов’язкової вакцинації проти Covid-19.

У Гамбурзі в акції протесту взяли участь близько 11,5 тис. осіб.

Thousands on the streets of Hamburg, Germany tonight, millions worldwide rallied today against covid tyranny, growing every week. pic.twitter.com/AwNiQm2ANv — Pman-News2 (@News2Pman) December 19, 2021

Демонстрація була переважно мирною, хоча й траплялися окремі сутички протестувальників із поліцейськими та журналістами. Зрештою двох людей затримали, ще двох арештували.

NOW – Protest in #Hamburg against Covid restrictions and vaccine mandates.pic.twitter.com/5FA4k3XNi7 — Disclose.tv (@disclosetv) December 18, 2021

Контрдемонстрація прихильників заходів боротьби з пандемією, за даними поліції, налічувала кілька сотень людей. За порядком під час цих акцій стежили 800 поліцейських.

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт, попри заборону поліції на проведення акції, зібралося кілька десятків противників карантинних заходів.

За даними правоохоронців, серед мітингувальників були й туристи, які не мали жодного стосунку до протесту.

У Дюссельдорфі кілька тисяч осіб протестували проти вакцинації дітей. Окремі учасники заходу несли в руках плакати з написами Руки геть від наших дітей і Примус до щеплення? Ні, дякую!

У центрі Фрайбурга зібралося 3,5 тис. противників карантинних обмежень.

Правоохоронцям довелося накласти кілька заборон через перебування мітингувальників без захисних масок.

Менш чисельні акції відбулися в Кобленці, Карлсруе, Гільдесгаймі, Ганновері, Трірі, Шверіні та деяких інших містах Німеччини.

Масові протести проти політики уряду щодо боротьби з пандемією тривають у країні упродовж кількох останніх тижнів.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Hansehans