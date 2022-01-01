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У Франції в новорічну ніч хулігани спалили понад 870 машин

Абрамова Юлія редакторка стрічки
У Франції в новорічну ніч хулігани спалили понад 870 машин

Хулігани спалили понад 870 машин новорічної ночі у Франції.

Як повідомив глава МВС країни Жеральд Дарманен, лише за одну ніч у країні затримали 441 особу, 381 з яких помістили під варту.

– У новорічну ніч 130 тис. поліцейських, жандармів та співробітників цивільної безпеки патрулювали вулиці, – заявив чиновник.

Дарманен подякував співробітникам поліції та жандармерії, які патрулювали вулиці французьких міст у ніч на 1 січня.

Число спалених у Франції машин у новорічну ніч останніми роками зменшується, зауважив глава МВС: у 2019-му, наприклад, хулігани спалили понад 1,3 тис. авто. Водночас знижується і кількість випадків нападу на поліцейських, додав французький міністр.

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