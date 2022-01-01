Хулігани спалили понад 870 машин новорічної ночі у Франції.

Як повідомив глава МВС країни Жеральд Дарманен, лише за одну ніч у країні затримали 441 особу, 381 з яких помістили під варту.

– У новорічну ніч 130 тис. поліцейських, жандармів та співробітників цивільної безпеки патрулювали вулиці, – заявив чиновник.

La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l’ordre. Merci aux près de 130 000 policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile qui ont porté secours et assuré la sécurité des Français cette nuit. pic.twitter.com/DTEUE3dyGf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2022

Дарманен подякував співробітникам поліції та жандармерії, які патрулювали вулиці французьких міст у ніч на 1 січня.

Число спалених у Франції машин у новорічну ніч останніми роками зменшується, зауважив глава МВС: у 2019-му, наприклад, хулігани спалили понад 1,3 тис. авто. Водночас знижується і кількість випадків нападу на поліцейських, додав французький міністр.

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