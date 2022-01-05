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У столиці Казахстану запровадили надзвичайний стан

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У столиці Казахстану запровадили надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в місті Нур-Султан.

Відповідний указ він підписав 5 січня.

Діятиме надзвичайний стан із 16.00 5 січня 2022 року до 00.00 19 січня 2022 року.

Згідно з документом, такі заходи в столиці запровадили “через серйозну загрозу безпеці громадян”.

Крім того, упродовж цього часу в Нур-Султані з 23.00 до 07.00 діятиме комендантська година.

У період надзвичайного стану комендантом міста стане начальник департаменту поліції міста Ержан Саденов.

На час дії надзвичайного стану діятимуть такі тимчасові обмеження:

  • посилена охорона громадського порядку, охорона особливо важливих державних та стратегічних об’єктів, а також об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
  • обмеження на свободу пересування, зокрема транспортних засобів, у Нур-Султані;
  • перевірка документів, що засвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів;
  • обмежити в’їзд та виїзду із Нур-Султану;
  • заборона організації та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
  • заборона страйків та інші способів призупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
  • заборона продажу зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановлення особливого режиму обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
  • тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб – тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

Джерело: Президент Казахстану

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