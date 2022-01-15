США мають 18 сценаріїв відповіді РФ у разі вторгнення в Україну – Нуланд

Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

– Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв… Я просто скажу, що наша відданість та обговорення цієї теми з союзниками можуть дуже швидко завдати гострого болю, якщо Росія зробить цей (агресивний – Ред.) крок у будь-якій формі, — сказала вона.

Вона зауважила, що у напрацюванні пакету санкцій США та Європа прагнуть рівномірно поділити участь і створити такий пакет, щодо втілення якого є політична воля у всіх сторін.

При цьому заступник держсекретаря додала, що США тримають відчиненими двері для дипломатичного рішення, а Білий дім продовжує роботу над письмовою відповіддю для РФ щодо запропонованих гарантій безпеки.

– Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії, — наголосила Нуланд.

Нуланд також прокоментувала хакерську атаку на українські урядові установи в ніч на 14 січня і відзначила, що такі дії відповідають російським сценаріям, які вже втілювались раніше.

Санкції проти РФ при вторгненні в Україну

Напередодні американський сенатор-республіканець Марко Рубіо представив законопроєкт про санкції проти РФ. Так, проектом передбачено, що майно та візи політичної еліти Росії, зокрема і президента РФ Володимира Путіна, будуть заблоковані на території США. Ці та інші рестрикції щодо РФ, згідно з проектом закону, будуть вимагатись від інших західних партнерів Сполучених Штатів.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації навколо України залежить від Кремля, який має обрати шлях ескалації та санкцій або шлях діалогу та дипломатії.

Зокрема, прессекретар Адміністрації президента США підтвердила інформацію, що Росія готує провокації для проведення нового військового вторгнення на територію України.