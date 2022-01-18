Світова економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося – експерти

Світова економіка зросте на 4.1% замість 4.3, як очікувалося.

Такий прогноз зробила група Всесвітнього банку Глобальні економічні перспективи.

Після відновлення приблизно до 5.5% у 2021 році зростання помітно сповільниться у 2022 році.

– Глобальне відновлення має помітно сповільнитися на тлі спалахів Covid-19, що тривають, зниження політичної підтримки і вузьких місць у поставках, що зберігаються, – сказано в тексті доповіді.

На думку економістів, причиною цього стали різні негативні ризики, включаючи новий спалах пандемії коронавірусу через його мутації, незакріплені інфляційні очікування, а також фінансові стреси через рекордно високий рівень зовнішніх боргів.

У звіті також зазначається, що пандемія посилила глобальну нерівність, звернувши зниження цього показника, яке було досягнуто за два попередні десятиліття.

Згідно з прогнозами, до 2023 року річний обсяг виробництва в країнах, що розвиваються, не досягне допандемічного рівня, тоді як у державах з розвиненою економікою він нарощуватиметься.

Попередні дані свідчать, що пандемія призвела до зростання нерівності доходів через втрати робочих місць та зарплат серед населення з низькими доходами.

– Світова економіка одночасно стикається з Covid-19, інфляцією та політичною невизначеністю.

Зростання нерівності і проблеми безпеки особливо шкідливі для країн, що розвиваються, а щоб вивести їх на сприятливий шлях зростання потрібні узгоджені дії міжнародного співтовариства.