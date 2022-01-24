24 січня міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу під час засідання в Брюсселі налаштовані вкотре продемонструвати рішучість та єдність у питанні підтримки України.

Про це повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Усі члени Європейського Союзу єдині. У міцній координації з США ми демонструємо безпрецедентну єдність щодо ситуації в Україні, – сказав Жозеп Боррелль.

24 січня міністри мають намір знову засудити нарощування російських військ поблизу України та відновити заклики до діалогу, зокрема за допомогою Нормандського формату.

Очільники МЗС також попередять президента Російської Федерації Володимира Путіна про масові наслідки та серйозні фінансові й політичні втрати у разі вторгнення до України.

Санкції Росія має відчути упродовж кількох днів після будь-якої атаки, запевняють міністри.

– Ми не знаємо, що збираються робити росіяни, але реакція Європейського Союзу буде на рівні виклику, – запевнив Жозеп Боррель.

Зауважимо, що 24 січня в Брюсселі відбудеться зустріч голів МЗС країн-членів Євросоюзу. Держсекретар США Ентоні Блінкен має приєднатися до зустрічі за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

Очільники МЗС хочуть почути від Блінкена, зокрема, про причини скорочення штату посольства США у Києві.

За словами Жозепа Борреля, Європейський Союз поки не збирається відкликати родини дипломатів.

Нагадаємо, що слідом за США рішення про відкликання частини співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин у відповідь на загрозу подальшої агресії Росії ухвалила і Велика Британія.