Велика Британія вирішила відкликати частину співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин у відповідь на загрозу подальшої агресії Росії.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті британського уряду, а також у Twitter-акаунті зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, будуть евакуйовані лише деякі співробітники посольства в Києві.

– Через зростаючу загрозу з боку Росії МЗС Британії ухвалило рішення тимчасово відкликати деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей з Києва, – зазначається в повідомленні.

У британському МЗС нагадали, що з кінця березня 2021 року спостерігається нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно окупованому Криму. А з листопада минулого року лунають попередження про загрозу нового вторгнення РФ в Україну.

– Ситуація в Києві та інших районах за межами Донецька та Луганська загалом спокійна. Проте події в Україні стрімко розвиваються. Зберігається невизначеність щодо намірів Росії. Необов’язкові подорожі не рекомендуються, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати свою роботу.

– Посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати важливу роботу, зокрема надавати консульську допомогу та підтримку громадянам Великої Британії в Україні.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила в своєму Twitter-акаунті, що диппредставництво залишатиметься відкритим.

The British Embassy remains open and we will be continuing with our work alongside ???????? partners. https://t.co/7E95GnNQl2 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 24, 2022

Раніше сьогодні стало відомо, що Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства в Києві через загрозу вторгнення Росії. Україну також залишать родини американських дипломатів. Таке рішення у Вашингтоні пояснили “міркуваннями обережності”.

Водночас Європейський Союз наразі не планує проводити евакуацію дипломатів та їхніх родин із України, оскільки не бачить для цього причин.

Джерело: Сайт уряду Великої Британії, FCDO Travel Advice