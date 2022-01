Велика Британія вирішила відкликати частину співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин у відповідь на загрозу подальшої агресії Росії.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті британського уряду, а також у Twitter-акаунті зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, будуть евакуйовані лише деякі співробітники посольства в Києві.

У британському МЗС нагадали, що з кінця березня 2021 року спостерігається нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно окупованому Криму. А з листопада минулого року лунають попередження про загрозу нового вторгнення РФ в Україну.

Також наголошується, що посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати свою роботу.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила в своєму Twitter-акаунті, що диппредставництво залишатиметься відкритим.

The British Embassy remains open and we will be continuing with our work alongside ???????? partners. https://t.co/7E95GnNQl2

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 24, 2022