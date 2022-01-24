Велика Британія вирішила відкликати частину співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин у відповідь на загрозу подальшої агресії Росії.
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті британського уряду, а також у Twitter-акаунті зовнішньополітичного відомства Великої Британії.
Згідно з оприлюдненою інформацією, будуть евакуйовані лише деякі співробітники посольства в Києві.
– Через зростаючу загрозу з боку Росії МЗС Британії ухвалило рішення тимчасово відкликати деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей з Києва, – зазначається в повідомленні.
У британському МЗС нагадали, що з кінця березня 2021 року спостерігається нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно окупованому Криму. А з листопада минулого року лунають попередження про загрозу нового вторгнення РФ в Україну.
– Ситуація в Києві та інших районах за межами Донецька та Луганська загалом спокійна. Проте події в Україні стрімко розвиваються. Зберігається невизначеність щодо намірів Росії. Необов’язкові подорожі не рекомендуються, – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати свою роботу.
– Посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати важливу роботу, зокрема надавати консульську допомогу та підтримку громадянам Великої Британії в Україні.
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила в своєму Twitter-акаунті, що диппредставництво залишатиметься відкритим.
The British Embassy remains open and we will be continuing with our work alongside ???????? partners. https://t.co/7E95GnNQl2
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 24, 2022
Раніше сьогодні стало відомо, що Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства в Києві через загрозу вторгнення Росії. Україну також залишать родини американських дипломатів. Таке рішення у Вашингтоні пояснили “міркуваннями обережності”.
Водночас Європейський Союз наразі не планує проводити евакуацію дипломатів та їхніх родин із України, оскільки не бачить для цього причин.