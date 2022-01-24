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Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні через загрози з боку РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Прапор і паспорт Британії

Велика Британія вирішила відкликати частину співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин у відповідь на загрозу подальшої агресії Росії.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті британського уряду, а також у Twitter-акаунті зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, будуть евакуйовані лише деякі співробітники посольства в Києві.

– Через зростаючу загрозу з боку Росії МЗС Британії ухвалило рішення тимчасово відкликати деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей з Києва, – зазначається в повідомленні.

У британському МЗС нагадали, що з кінця березня 2021 року спостерігається нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно окупованому Криму. А з листопада минулого року лунають попередження про загрозу нового вторгнення РФ в Україну.

– Ситуація в Києві та інших районах за межами Донецька та Луганська загалом спокійна. Проте події в Україні стрімко розвиваються. Зберігається невизначеність щодо намірів Росії. Необов’язкові подорожі не рекомендуються, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжуватиме виконувати свою роботу.

– Посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати важливу роботу, зокрема надавати консульську допомогу та підтримку громадянам Великої Британії в Україні.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила в своєму Twitter-акаунті, що диппредставництво залишатиметься відкритим.

Раніше сьогодні стало відомо, що Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства в Києві через загрозу вторгнення Росії. Україну також залишать родини американських дипломатів. Таке рішення у Вашингтоні пояснили “міркуваннями обережності”.

Водночас Європейський Союз наразі не планує проводити евакуацію дипломатів та їхніх родин із України, оскільки не бачить для цього причин.

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Джерело: Сайт уряду Великої Британії, FCDO Travel Advice

Фото: Depositphotos

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