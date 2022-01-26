Країни Заходу розглядають цілий спектр фінансових покарань для Росії у разі вторгнення в Україну.

Санкції варіюються від широких до гостро особистих: від відрізання Росії від американського долара та міжнародних банківських операцій до накладання санкцій на колишню олімпійську гімнастку, за даними Associated Press, яка є коханкою президента РФ Володимира Путіна.

Публічно, у разі російського вторгнення, Сполучені Штати та європейські союзники пообіцяли завдати Росії фінансового удару такої сили, яку в РФ ніколи раніше відчували. Проте західні лідери відмовляються відкривати подробиці публіці.

Наразі невідомо про консенсус між США та Європою щодо того, які саме санкції будуть введені і що саме стане їх причиною.

Проте деякі з аналізованих фінансових заходів все ж таки відомі.

Відключення Росії від SWIFT

Для США та їхніх європейських союзників відключення Росії від фінансової системи SWIFT, яка пересилає гроші з банку до банку по всьому світу, стане одним із найжорсткіших фінансових кроків, які вони можуть зробити. Це обмеження завдасть збитків російській економіці як одразу, так і в довгостроковій перспективі. Подібні заходи можуть відрізати Росію від більшості міжнародних фінансових операцій, включаючи міжнародний прибуток від видобутку нафти та газу, який загалом становить понад 40% доходів країни.

Проте відключення Росії зі SWIFT завдасть шкоди й іншим економікам, зокрема економіці США та Німеччини.

Минулого тижня американські законодавці заявили, що Білий дім все ще аналізує, наскільки серйозними будуть ці наслідки. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відповідаючи на запитання журналістів про запропоновану заборону SWIFT для Росії, схоже, висловила сумніви.

– Найжорсткіша палиця не завжди зрештою виявляється найрозумнішим мечем, – сказала глава МЗС ФРН.

Блокування долара

Сполучені Штати вже мають одне з найпотужніших фінансових озброєнь, яке можна використовувати проти Володимира Путіна у разі його вторгнення в Україну – блокування доступу Росії до американського долара.

– Що дуже важливо для Путіна, це означає, що іноземні банки повинні мати доступ до фінансової системи США для проведення розрахунків за доларовими операціями, – йдеться у повідомленні.

Президент США Джо Байден повідомив журналістам, що позбавлення Росії та росіян можливості здійснювати угоди в доларах було одним із варіантів, які вивчали у Білому домі.

На відміну від варіанту зі SWIFT та іншими фінансовими заходами, цю опцію США можуть вжити самостійно.

Багато росіян і російських компаній будуть позбавлені можливості здійснювати навіть звичайні операції, такі як виплата заробітної плати або купівлі товарів.

Експортний контроль

Прессекретар Білого дому Джен Псакі раніше оголошувала, що США розглядають можливість запровадження експортного контролю – потенційно відрізаючи Росію від високих технологій, які допомагають літати військовим літакам та пасажирським лайнерам, роблять смартфони розумними, а також від іншого програмного забезпечення та передового електронного обладнання, що забезпечує функціонування сучасного світу.

Це означатиме, що можливості Росії щодо отримання інтегральних схем та продуктів, які містять інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання.

Проте, як і деякі інші санкції, експортні обмеження США ризикують спонукати бізнес шукати альтернативи в інших країнах, зокрема у Китаї, з яким у офіційного Вашингтона спостерігається низка конфліктів.

Ринки облігацій

Адміністрація Джо Байдена обмежила здатність Росії позичати гроші, заборонивши американським фінансовим установам купувати російські державні облігації безпосередньо у державних установ минулого року. Але санкції не були направлені на вторинний ринок, що залишає це питання як можливий наступний крок.

Газопровід Північний потік-2

Республіканці та демократи в Конгресі США протягом багатьох років боролися з новим російським газопроводом Північний потік-2 до Німеччини, стверджуючи, що він допоможе Кремлю використати контроль над постачанням газу як важіль для досягнення своїх політичних цілей у Європі.

Суперечні законопроєкти в Конгресі передбачають санкції проти операторів газопроводу – республіканці хочуть запровадити санкції негайно, а демократи – лише у разі вторгнення Росії в Україну.

Адміністрація Джо Байдена раніше утримувалася від такого рівня санкцій, щоб уникнути розбіжностей із союзником – Німеччиною.

Німецькі чиновники заявили, що документ про блокування роботи трубопроводу у разі вторгнення Росії в Україну лежатиме на столі для розгляду. Однак це всі коментарі, які у ФРН вирішили зробити публічно.

Російські олігархи

Одна з найчастіше використовуваних тактик санкцій з боку США – це санкції проти найближчого оточення лідерів, їхніх сімей, військових та цивільних кіл.

Широкомасштабне законодавство республіканського представника від штату Індіана Джима Бенкса, співавторами якого є майже 40 інших республіканців Палати представників, передбачає запровадження санкцій ще до будь-якого вторгнення Росії в Україну, починаючи з відключення SWIFT і закінчуючи санкціями щодо Північного потоку-2.

Республіканці також закликають розглянути можливість запровадження санкцій проти багатьох представників найвищого ешелону російської влади.

До них входить сім’я Володимира Путіна і жінка, яка, за даними видання, є коханкою президента РФ – Аліна Кабаєва, яка виграла олімпійське золото в 2004 році з художньої гімнастики.

Це вже третій санкційний законопроект, який вноситься на розгляд американського Конгресу через російську агресивну політику.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Вашингтон підготував 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.