Покинуте вантажне судно з люксовими автомобілями на борту, дрейфує в Атлантичному океані. Причиною тому стала пожежа, що швидко виникла на борту, яка змусила екіпаж рятуватися.

Судно Felicity Ace спалахнуло в Північній Атлантиці в середу. На його борту перевозили вантажі, зокрема автомобілі Porsche і Volkswagen, з Емдена, Німеччина, до Девісвілла, штат Род-Айленд.

Згідно з заявою ВМС Португалії, на момент виникнення пожежі судно знаходилося за 90 морських миль на південний захід від португальських Азорських островів.

Пожежа спалахнула у вантажному відсіку, почала швидко поширюватися і змусила всіх 22 членів екіпажу залишити судно. Усіх людей поселили до місцевого готелю.

