Покинуте вантажне судно з люксовими автомобілями на борту, дрейфує в Атлантичному океані. Причиною тому стала пожежа, що швидко виникла на борту, яка змусила екіпаж рятуватися.

Судно Felicity Ace спалахнуло в Північній Атлантиці в середу. На його борту перевозили вантажі, зокрема автомобілі Porsche і Volkswagen, з Емдена, Німеччина, до Девісвілла, штат Род-Айленд.

Згідно з заявою ВМС Португалії, на момент виникнення пожежі судно знаходилося за 90 морських миль на південний захід від португальських Азорських островів.

Пожежа спалахнула у вантажному відсіку, почала швидко поширюватися і змусила всіх 22 членів екіпажу залишити судно. Усіх людей поселили до місцевого готелю.

Another shot of the abandoned Felicity Ace on fire pic.twitter.com/K5KrnQCdZK — Mike Schuler (@MikeSchuler) February 17, 2022

Повідомляється, що жодних помітних джерел забруднення океану від пожежі не було зафіксовано.

Наразі власники вантажного судна організували буксирування, оскільки пожежа триває. Судно Felicity Ace зареєстровано на Панамі, експлуатується японською судноплавною компанією Mitsui O.S.K. Лінії.

Своєю чергою компанія Porsche підтвердила CNN Business, що кілька її автомобілів є на борту судна.

У Volkswagen також є клієнти, які чекають на автомобілі, які зараз знаходяться на вантажному судні, що горить.

– Нам відомо про інцидент з вантажним судном, яке перевозило автомобілі Volkswagen Group через Атлантику. Судно прямувало до Північної Америки, – сказав представник Volkswagen Дірк Амір.

За даними Associated Press, Felicity Ace може перевозити понад 17 000 тонн вантажу.