Дії Кремля свідчать, що Кремль планує найбільшу військову операцію в Європі з часів Другої світової. За це США та Велика Британія запровадять санкції, які раніше не обговорювалися.

Про це в інтерв’ю заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Глава британського уряду сказав, що всі ознаки вказують на те, що цей план РФ у певному сенсі вже розпочався.

За даними розвідки, Росія має намір розпочати вторгнення, яке оточить столицю України, сказав Борис Джонсон.

– Я думаю, що для всіх нас зараз життєво важливо усвідомити, якою катастрофою це обернеться для Росії, – додав він.

Британський прем’єр зазначив, що Велика Британія та США введуть проти Росії жорсткіші санкції, ніж пропонувалося раніше, включаючи припинення діяльності російських компаній, які торгують у фунтах і доларах – крок, який, за його словами, вдарить дуже-дуже сильно.

Прем’єр Британії додав, що урок анексії Криму Росією у 2014 році полягає у тому, що не можна просто так спускати це з рук Володимиру Путіну.

Борис Джонсон також заявив, що Росія планує наймасштабнішу війну з часів Другої світової.

Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія під керівництвом Володимира Путіна продовжить загрожувати іншим країнам, якщо дозволити президентові РФ піти повномасштабною атакою на Україну.