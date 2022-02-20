Президент Росії Володимир Путін продовжить воювати із сусідніми країнами, якщо дозволити йому піти повномасштабною атакою на Україну.

Як заявила в інтерв’ю британський міністр закордонних справ Ліз Трасс, президент РФ хоче відновити території Росії до часів 1990 року.

Вона сказала, що якщо Володимир Путін нападе на Україну, це стане провісником того, що Росія застосує силу для анексії інших колишніх радянських республік.

– Ми маємо зупинити Путіна, бо він не зупиниться на Україні, – сказала глава британського МЗС.

За її словами, амбіції президента Росії не зводяться до того, щоби взяти під контроль Україну, він хоче повернути час до середини 1990-х років або навіть раніше.

– Під загрозою знаходяться країни Балтії… Західні Балкани також, – сказала Ліз Трасс.

Раніше Володимир Путін публічно заявляв, що він хоче відтворити “Велику Росію” та повернутися до колишнього стану справ, коли Росія контролювала величезні території Східної Європи, зазначила глава МЗС Великої Британії.

– Тому так важливо, щоб ми та наші союзники протистояли Путіну. Це може бути Україна наступного тижня, але яка країна буде наступною? – сказала Ліз Трасс.

Ліз Трусс заявила, що якщо РФ знову вторгнеться в Україну, це може призвести до кінця 23-річного правління Володимира Путіна над російським народом.

– Українці будуть чинити опір, і вони побачать труни, які повертаються до Росії… Це може стати кінцем Путіна, якщо відбудеться вторгнення в Україну. Росіянам не подобається чути це послання, але вони мають його почути, – сказала голова британського МЗС.

Слова міністра закордонних справ пролунали в той момент, коли прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до руйнування демократичної держави і шок від цього луною прокотиться по всьому світу.

Раніше, під час Мюнхенської конференції з безпеки-2022, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, говорячи про ситуацію на російсько-українському кордоні та ризик нового можливого вторгнення РФ в Україну, закликала перестати називати цю кризу українською, називаючи її правильно – російською.

Фото: Liz Truss