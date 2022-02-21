Нові супутникові знімки свідчать про активність військ РФ біля України – CNN

Поблизу північно-східного кордону України активізувалися російські підрозділи. Зайняли польові позиції також підрозділи, які перебували в гарнізонах.

Про це свідчать супутникові знімки американської компанії з космічних технологій Maxar Technologies 20 лютого.

– Спостерігаються численні нові польові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу Солоти та Валуйків (Росія), що всього за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною, – повідомляють у Maxar Technologies.

Значна частина техніки та військ розташована в лісах та поблизу них. Зосереджені підрозділи також на фермах та/або в промислових зонах.

У компанії відзначають, що це свідчить про зміну схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжного обладнання).

– Донедавна більшість розгортань в основному розташовувалися поблизу наявних військових гарнізонів та полігонів, – уточнюють у компанії з космічних технологій.

У Maxar Technologies зазначають, що на знімках видно колії від транспортних засобів та колони бронетехніки, які відійшли від Солоти.

Спорожніли також табори та майданчики, де була зосереджена техніка ще 13 лютого.

Крім того, видання CNN помітило, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі позначені великою літерою Z, що свідчить про формування в бойовий загін.

Нагадаємо, що тиждень тому Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, на яких видно накопичення військ у Криму, в Білорусі та Росії.

Тим часом Міноборони Білорусі заявило про продовження спільних військових навчань з РФ Союзна рішучість-2022 через “загострення ситуації на Донбасі”.

Закінчитись навчання мали 20 лютого.

Джерело: CNN

Фото: Maxar Technologies