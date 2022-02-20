У Білорусі оголосили про продовження спільних військових навчань з РФ після 20 лютого

Білорусь та Росія продовжать спільні військові навчання й після 20 лютого. Офіційною причиною такого рішення в Мінську назвали “загострення ситуації на Донбасі”.

Таке повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Міноборони Білорусі.

Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували масштабні спільні з РФ військові навчання Союзна рішучість-2022. Вони мали завершитися 20 лютого.

Очільник Міноборони Білорусі Віктор Хренін сьогодні підвів попередні підсумки навчань Союзна рішучість-2022, заявивши, що вони начебто завершуються. Водночас він наголосив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін ухвалили рішення продовжити “перевірку сил реагування Союзної держави”.

Йдеться про подальші спільні військові навчання Білорусі та Росії.

– У зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та РФ прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити, – оголосив Хренін.

Він додав, що під час подальших навчань будуть опрацьовані “етапи оборони Союзної держави”, які досі не були охоплені.

У Мінську стверджують, що сусідні держави “в екстреному порядку “накачуються” найсучаснішою зброєю” (ймовірно, малася на увазі й Україна через останні поставки озброєння західними державами-партнерами).

– На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – третіх країн. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з семи до п’яти діб на випадок… ескалації обстановки в Україні… З усього вище сказаного логічно випливає один висновок: у Європі дуже сильно запахло порохом. Її цілеспрямовано підштовхують до війни, – стверджує глава Міноборони Білорусі.

Як відомо, днями Олександр Лукашенко літав до Москви до президента РФ Володимира Путіна. Під час зустрічі піднімалася тема спільних військових навчань.

Нещодавно Олександр Лукашенко зробив заяву, що Мінськ буде на боці Москви в разі військових дій між Росією та Україною.

Джерело: Міноборони Білорусі