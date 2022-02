Сотні одиниць техніки РФ біля кордонів України: з’явилися нові супутникові знімки

Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, на яких видно накопичення російських військ біля українських кордонів.

На світлинах можна побачити польові табори військових, а також техніку в окупованому росіянами Криму.

На занедбаному аеродромі на північ від Сімферополя розташовані понад півтисячі наметів та сотні одиниць техніки.

NEW @Maxar ???? satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На знімках нижче зображені реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерія в Новоозерному та бронетехніка в Славному.

These images show multiple rocket launchers and self-propelled artillery in Novoozernoye (1,2), as well as a new deployment of armored vehicles in Slavne (3,4). Crimea. ????: @Maxar pic.twitter.com/tAT2cmVRPe — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Неподалік від білоруського Гомеля, що менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною, дислокована бойова група.

Супутникові знімки свідчать, що на аеродромі Зябрівка зосереджені війська, польовий шпиталь та гелікоптери.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. ????: @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Війська та бойова група перекинуті також у Речицю.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. ????: @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Великий контингент нещодавно прибув і до російського Курська, що на відстані близько 100 кілометрів від кордону з Україною.

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. ???? @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Нагадаємо, що 10 лютого стартували масштабні військові навчання Росії та Білорусі Союзна рішучість-2022.

Маневри проводяться на південному фланзі та західних рубежах Білорусі.

У Міноборони Росії заявили, що упродовж десятиденних навчань “відпрацьовуватимуть завдання з припинення та відбиття зовнішньої агресії, протидії тероризму та захисту інтересів союзної держави”.

Російська військова техніка прибула до Білорусі потягами 17 січня.

У Мінобороні США занепокоєні тим, що на навчаннях особисто присутній начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, хоч і додають, що це не рідкість, коли начальники оборони спостерігають за навчаннями.

Фото: Міноборони РФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.