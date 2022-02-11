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Сотні одиниць техніки РФ біля кордонів України: з’явилися нові супутникові знімки

Петро Дем'янчук

Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, на яких видно накопичення російських військ біля українських кордонів.

На світлинах можна побачити польові табори військових, а також техніку в окупованому росіянами Криму.

На занедбаному аеродромі на північ від Сімферополя розташовані понад півтисячі наметів та сотні одиниць техніки.

На знімках нижче зображені реактивні системи залпового вогню та самохідна артилерія в Новоозерному та бронетехніка в Славному.

Неподалік від білоруського Гомеля, що менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною, дислокована бойова група.

Супутникові знімки свідчать, що на аеродромі Зябрівка зосереджені війська, польовий шпиталь та гелікоптери.

Війська та бойова група перекинуті також у Речицю.

Великий контингент нещодавно прибув і до російського Курська, що на відстані близько 100 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, що 10 лютого стартували масштабні військові навчання Росії та Білорусі Союзна рішучість-2022.

Маневри проводяться на південному фланзі та західних рубежах Білорусі.

У Міноборони Росії заявили, що упродовж десятиденних навчань “відпрацьовуватимуть завдання з припинення та відбиття зовнішньої агресії, протидії тероризму та захисту інтересів союзної держави”.

Російська військова техніка прибула до Білорусі потягами 17 січня.

У Мінобороні США занепокоєні тим, що на навчаннях особисто присутній начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, хоч і додають, що це не рідкість, коли начальники оборони спостерігають за навчаннями.

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Фото: Міноборони РФ

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