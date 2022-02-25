США розгорнули літаки-винищувачі у регіонах Балтійського та Чорного морів

У регіонах Балтійського та Чорного моря розгорнули шість літаків-винищувачів F-35 Lightning II Повітряних сил США для підтримки колективної оборони НАТО.

Літак п’ятого покоління підтримуватиме місію НАТО з передових ділянок на авіабазі Амарі в Естонії, литовській авіабазі Шяуляй та румунській авіабазі Фетешті.

– Ми стикаємося з динамічним середовищем, і розгортання F-35 на східному фланзі НАТО покращує нашу оборонну позицію та посилює оперативну сумісність Альянсу, – сказав командувач ВПС США в Європі – Африці генерал Джефф Харрігіан.

Повітряні сили США відзначають, що F-35 забезпечує безпрецедентні комунікаційні можливості, командування та контроль.

Ці можливості дають лідерам НАТО гнучкість проектувати потужність і затверджувати домінування в повітрі в дуже суперечливих умовах.

Джерело: USAFE