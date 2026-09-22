Американський президент Дональд Трамп заявив, що США активізували роботу з Україною та Росією для припинення війни. Він закликав кремлівського диктатора Володимира Путіна покласти цьому край.

Про це очільник Білого дому заявив під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп про припинення війни РФ проти України

Президент США висловив переконання, що завершення війни Росії проти України відбудеться у найкоротші терміни.

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Перед початком засідання Генасамблеї ООН він разом із першою леді США Меланією Трамп ненадовго зупинився біля журналістів. На запитання про те, яке саме послання він має до Путіна, президент США відповів лаконічно.

— Зупиніть війну, — заявив Трамп у зверненні до російського диктатора.

Крім цього, у своїй промові з трибуни ООН Трамп наголосив на катастрофічних масштабах людських втрат. За його словами, щомісяця у бойових діях гине близько 25 тис. людей, переважно військовослужбовців з обох сторін.

— Ми працюємо з лідерами України та РФ. І ми це зробимо. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлять, що це вже позаду. Це буде зроблено швидко, — стверджує американський президент.

Напередодні виступу в ООН очільник Білого дому також констатував, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробною галуззю, закликавши Москву зупинити свою війну проти України.

У вівторок, 22 вересня, у Нью-Йорку запланована двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом.

Раніше він повідомив, що під час переговорів із очільником Білого дому планує детально обговорити конкретні пропозиції, спрямовані на деескалацію війни.

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