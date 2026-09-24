Анкориджські домовленості більше не є частиною переговорного процесу. Росії складно наполягати на визнанні окупованих територій України частиною РФ, коли вона не має значних успіхів на полі бою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з українською громадою у США 24 вересня.

Анкориджські домовленості не є частиною переговорів

Зеленський зазначив, що вимоги, які називають анкориджськими домовленостями, більше не розглядаються під час перемовин.

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Йдеться, зокрема, про вимоги Росії визнати суверенітет РФ над Кримом, Донецькою та Луганською областями, окупованими Росією частинами Херсонської та Запорізької областей.

– На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей “3 + 2”, то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда США, – каже президент.

За словами Зеленського, ключову роль у тому, що так званий дух Анкориджа зник із порядку денного, відіграли Збройні сили України.

– На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у росіян немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях – в сотнях, в тисячах, – сказав він.

Як вважає Зеленський, ситуація на фронті дає Україні змогу не погоджуватися з вимогами Росії, які вона “ніколи не прийме в такому форматі”.

Президент зауважив, що Володимир Путін досі прагне окупувати всю Україну, а не лише Донбас. Саме така позиція Росії ускладнює мирний процес.

Нагадаємо, в інтерв’ю Axios Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках для деескалації війни Росії проти України.

Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи чорноморського зернового коридору та проведення тристоронньої зустрічі за участю США, РФ та України.

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