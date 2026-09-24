Служба оборонної розвідки Данії випустила попередження серед західних спецслужб, заявивши про можливість обмеженого військового нападу Росії на одну з країн НАТО впродовж найближчих місяців. Заява з’явилася на тлі чергової диверсії в Центральній Польщі, де згоріла супутникова станція Starlink.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Росія може напасти на країну НАТО

У звіті данської розвідки зазначається про нібито низький, але зростальний ризик проведення Росією військових операцій проти членів НАТО. Зокрема, Москва може вдатися до:

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завдавання далекобійних ударів по інфраструктурі НАТО, яка використовується для підтримки України;

здійснення обмеженого вторгнення на територію сусідньої країни невеликими групами військ без знаків розрізнення.

Головна мета Кремля — відволікти ресурси Європи від допомоги Україні, розколоти НАТО та перевірити дієвість Статті 5 про колективну оборону.

У розвідці Данії припускають: у РФ вважають, що НАТО не дасть колективної відповіді, особливо якщо Москва розраховуватиме на неготовність чи небажання США підтримати європейських союзників.

За даними данських спецслужб, найближчими місяцями РФ посилить гібридний тиск на європейські країни. Очікуються руйнівні кібератаки на суспільні функції та нові диверсії з високим ризиком людських жертв.

Джерело, знайоме з думкою військового командування РФ, підтвердило виданню ймовірність ескалації. У Москві переконані, що країни НАТО напряму беруть участь у війні (наведенні ракет та наданні розвідданих), а тому Кремль вважає, що може відповідати тим самим.

Пожежа на станції Starlink у Польщі

Попередження розвідки пролунало через кілька годин після пожежі на супутниковій станції Starlink у Польщі на території Мазовецького воєводства.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський прямо назвав інцидент актом саботажу, спрямованим на виведення станції з ладу. Збій у роботі терміналів спричинив проблеми з інтернет-доступом для низки установ, зокрема, для українських військових.

Гавковський наголосив, що хоча прямих доказів причетності конкретних осіб поки немає, але чимало факторів вказують на відповідність інциденту російській доктрині нападу в межах гібридної війни.

Раніше також Німеччина публічно звинуватила РФ у спробі атаки дрона на аеропорт Лейпцига/Галле. Крім цього, в ЄС розслідують пожежі на заводах із виробництва безпілотників та саботаж на залізниці.

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