В Україні громадяни можуть користуватися паспортом-книжечкою зразка 1994 року або ID-карткою. При цьому сам по собі старий формат паспорта не є підставою для обов’язкової заміни документа.

Однак для власників паспортів-книжечок є окремі вимоги після досягнення 25 та 45 років. Факти ICTV розібралися, чи є штраф за паспорт-книжечку, коли потрібно оновлювати документ та як на це впливає воєнний стан.

Паспорт-книжечка: чи потрібно міняти

Паспорт-книжечка зразка 1994 року не має обмеженого строку дії. ДМС зазначає, що обмін паспорта-книжечки на ID-картку можливий за бажанням власника.

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Обов’язковий обмін передбачений у визначених випадках:

якщо документ втрачено або викрадено, пошкоджено,

у ньому виявили помилку,

змінилися персональні дані,

не було вчасно вклеєно фотографію після 25 чи 45 років.

Коли потрібно вклеювати фото

Після досягнення 25 та 45 років у паспорт-книжечку потрібно вклеїти нову фотографію. Зробити це необхідно протягом 30 днів. Послуга є безкоштовною. Для вклеювання потрібні паспорт, заява та дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

Якщо звернутися пізніше ніж через місяць після досягнення 25 або 45 років, паспорт-книжечка підлягає обміну на ID-картку, якщо немає рішення суду для вклеювання фотографії.

Чи передбачений штраф за паспорт-книжечку

Штраф за паспорт-книжечку не передбачений лише через те, що людина користується документом зразка 1994 року.

Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за проживання без паспорта або за недійсним паспортом. За перше порушення передбачене попередження, а за повторне протягом року є штраф від 17 до 51 грн.

Тому запитання чи передбачений штраф за паспорт-книжечку стосується насамперед ситуації, коли документ уже є недійсним.

Що змінюється під час воєнного стану

На період воєнного стану діють окремі правила для паспортів, у яких не вклеєно фотографію після досягнення 25 або 45 років.

ДМС зазначає, що паспорти-книжечки, у яких фото не вклеєно, якщо строк для цього настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або після цієї дати, залишаються документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Обміняти такий паспорт або вклеїти фотографію потрібно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану. Це передбачено постановою Кабміну №1202.

Коли паспорт-книжечку обмінюють на ID-картку

За даними ДМС, ID-картку оформлюють замість паспорта-книжечки у разі його втрати чи викрадення, пошкодження, зміни інформації, виявлення помилки або пропущеного строку для вклеювання фотографії після 25 чи 45 років.

Обміняти паспорт-книжечку на ID-картку можна також за власним бажанням.

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